Премьер Британии в письме попросил ЕС отложить Brexit, но не подписал его

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, в другом, уже подписанном послании он объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В целом британский премьер направил три письма – неподписанную просьбу, которого требует так называемый акт Бенна, принятый в сентябре, пояснительную записку от посла Британии в ЕС, и личное подписанное письмо, в котором Джонсон утверждает, что не хочет отсрочки.

"Я обращаюсь к Европейскому советуа с письмом, в котором информирую его о том, что Соединенное Королевство добивается дальнейшего продления срока, предусмотренного статьей 50 (3) Договора о Европейском Союзе... Соединенное Королевство предлагает, чтобы этот период закончился в 11 часов вечера по Гринвичу 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать договор до этой даты, правительство предлагает досрочно прекратить этот период", - говорится в неподписанном письме.

Посол в своем письме просит принять просьбу британского премьера и объясняет дальнейшие шаги его правительства. В нем также объясняется, что письмо премьера направлено исключительно ради выполнения закона.

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"Хотя я бы предпочел добиться результата уже сегодня, правительство в начале следующей недели продолжит настаивать на ратификации соглашения и тогда же внесет все необходимые документы. Я все еще убежден, что до 31 октября мы завершим этот процесс", – говорится в другом письме Джонсона на имя президента Европейского совета Дональда Туска.

В то же время он отметил, что дальнейшие отсрочки повредят интересам Соединенного Королевства и его европейских партнеров, а также взаимоотношениям сторон.

"Нам нужно завершить этот процесс, чтобы наконец сделать следующий шаг и начать строительство новых отношений, в фундамент которых ляжет наша длинная история дружбы и добрососедства на этом континенте", – считает Джонсон.

Британия и Европейский Союз договорились о" большом " новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Однако 19 октября депутаты поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.