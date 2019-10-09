Юнкер: Brexit без угоди з ЄС призведе до занепаду Британії

Вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди призведе до економічного занепаду країни і також негативно відіб'ється на економіці блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю Les Echos.

"Brexit без угоди може призвести до занепаду Сполученого Королівства і явного ослаблення джерел зростання на континенті", - сказав Юнкер, додавши, що відносини ЄС з Британією ризикують бути "менш близькими, ніж з Канадою".

Юнкер також підтримав президента Європейської ради Дональда Туска, який закликав британського прем'єра припинити "грати у взаємні звинувачення".

"Я не приймаю цю гру і звинувачення, що переговори провалилися через Європейський союз. У британському таборі повинні розуміти, що первородний гріх лежить на островах, а не на континенті. У цьому сценарії не буде переможців", - сказав він.

Як повідомлялося, навіть "відносно м'який" Brexit без угоди призведе до того, що борг Великої Британії досягне найвищого рівня з 1960-х років.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон продовжує наполягати на тому, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, і заявив, що він "швидше помре в канаві", ніж вимагатиме нової відстрочки.

У Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.