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"Досить дурнуватих ігор": Туск вилаяв Джонсона через безлад у Brexit

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"Досить дурнуватих ігор": Туск вилаяв Джонсона через безлад у Brexit

Вівторок, 8 жовтня 2019, 14:11

Президент Європейської ради Дональд Туск звинуватив прем’єра Британії Бориса Джонсона у "дурнуватих іграх" на тлі чуток про можливий провал переговорів щодо угоди про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"На карту поставлена не перемога в якійсь дурнуватій грі у взаємозвинувачення. На карту поставлено майбутнє Європи і Великої Британії, а також безпека та інтереси нашого народу. Вам не потрібна угода, ви не хочете відтермінування, ви не хочете скасувати вихід, quo vadis (лат. "куди йдеш") ?", - написав Туск.

Нагадаємо, Борис Джонсон поговорив з канцлеркою Німеччини про пропозиції, які він представив ЄС, але вона ясно дала зрозуміти: угода на їх основі "швидше за все малоймовірна".

Ангела Меркель також заявила, що угода ніколи не буде можливою, якщо Північна Ірландія не залишиться в митному союзі.

"Переговори в Брюсселі близькі до зриву, незважаючи на те, що Британія пройшла довгий шлях", – сказали в офісі прем’єра.

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