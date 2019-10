"Досить дурнуватих ігор": Туск вилаяв Джонсона через безлад у Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск звинуватив прем’єра Британії Бориса Джонсона у "дурнуватих іграх" на тлі чуток про можливий провал переговорів щодо угоди про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"На карту поставлена не перемога в якійсь дурнуватій грі у взаємозвинувачення. На карту поставлено майбутнє Європи і Великої Британії, а також безпека та інтереси нашого народу. Вам не потрібна угода, ви не хочете відтермінування, ви не хочете скасувати вихід, quo vadis (лат. "куди йдеш") ?", - написав Туск.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?