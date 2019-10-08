"Жорсткий" Brexit збільшить держборг Британії до найвищого рівня за 50 років - доповідь

Навіть "відносно м'який" Brexit без угоди призведе до того, що борг Великої Британії досягне найвищого рівня з 1960-х років.

Про це йдеться в доповіді аналітичного центру "Інститут фіскальних досліджень" (IFS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За даними експертів, у разі виходу Британії з ЄС без угоди позики, ймовірно, виростуть до 100 млрд фунтів, а загальний борг збільшиться до 90% національного доходу.

IFS прогнозує, що щорічні запозичення - різниця між тим, що уряд витрачає, і тим, що він отримує, наприклад, за рахунок оподаткування, перевищать 50 млрд фунтів в наступному році або близько 2,3% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Згідно з діючими в Британії правилам витрат уряд може позичати тільки до 2% від суми національного доходу.

У 2018/19 фінансовому році дефіцит бюджету Британії становив 41 млрд. фунтів стерлінгів або 1,9% ВВП, що стало найнижчим рівнем з 2001/02 року.

У більш довгостроковій перспективі Brexit без угоди означатиме менше грошей, витрачених на державні послуги - або більш високі податкові ставки, - ніж під час перебування в ЄС або в разі укладення угоди, заявили в IFS.

Навіть без Brexit Британії, ймовірно, довелося б підвищувати податкові ставки для фінансування витрат на пенсії і охорону здоров'я для старіючого населення.

Міністр фінансів Саджид Джавід вже оголосив про 13,4 млрд фунтів додаткових витрат на охорону здоров'я, поліцейську діяльність, школи та інші сфери, що поклало початок запозиченням, щоб подолати обмеження в 2% ВВП, на яке розраховував його попередник Філіп Хаммонд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон продовжує наполягати на тому, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, і заявив, що він "швидше помре в канаві", ніж вимагатиме нової відстрочки.

Як повідомлялося, у Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.