Brexit: група британських міністрів може піти у відставку – ЗМІ

Прем’єру Британії Борису Джонсону може загрожувати хвиля спротиву в уряді через можливий Brexit без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Міністр культури Нікі Морган, міністр у справах Північної Ірландії Джуліан Сміт, міністр юстиції Роберт Бакленд, міністр охорони здоров'я Метт Хенкок і генеральний прокурор Джеффрі Кокс знаходяться в переліку тих, хто може піти у відставку.

Питання про їх відставку постало після зустрічі уряду, на якій міністри заявили прем'єр-міністру Борису Джонсону про існування серйозного ризику підриву Белфастської угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту в Північній Ірландії, а також висловили свої побоювання щодо головного радника Джонсона Домініка Каммінгса.

Крім того, газе та повідомляє, що дуже велика кількість членів парламенту від Консервативної партії готові піти у разі Brexit без угоди.

Напередодні президент Європейської ради Дональд Туск звинуватив прем’єра Британії Бориса Джонсона у "дурнуватих іграх" на тлі чуток про можливий провал переговорів щодо угоди про Brexit.