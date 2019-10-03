В Брюсселі відхилили нові пропозиції Британії щодо Brexit - Reuters
У Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Дипломати і чиновники кажуть, що пропозиція, висунута в середу британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, має бути переглянута, бо в цьому вигляді вона не приведе угоди про Brexit.
ЄС спочатку офіційно заявив, що проаналізує план Джонсона, та що він має певні проблемні моменти. Але дипломати і чиновники ЄС, що мають справу з Brexit, дали зрозуміти, що вони вважають пропозиції не більше, ніж відправною точкою для нових переговорів.
"Вона (пропозиція) не містить доброго рішення для митниці. І вона встановлює жорсткий кордон на острові Ірландія", - сказав високопоставлений чиновник ЄС.
"Це потрібно докорінно переробити", - сказав дипломат ЄС, зазначивши, що залишилося мало часу до саміту лідерів ЄС щодо Brexit, який відбудеться за два тижні.
Група Європейського парламенту з питань Brexit (BSG) зустрілася в середу з переговірником з питань Brexit Європейської комісії Мішелем Барньє, щоб обговорити британську пропозицію.
"Первинна реакція BSG полягала в тому, що ці пропозиції не можуть стати основою для угоди, на яку парламент може дати згоду до кінця місяця", - йдеться в проекті заяви групи, яку бачило агентство Reuters.