Юнкер: Brexit без соглашения с ЕС приведет к упадку Британии

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения приведет к экономическому упадку страны и также негативно отразится на экономике блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Les Echos.

"Brexit без соглашения может привести к упадку Соединенного Королевства и явному ослаблению источников роста на континенте", - сказал Юнкер, добавив, что отношения ЕС с Британией рискуют быть "менее близкими, чем с Канадой".

Юнкер также поддержал президента Европейского совета Дональда Туска, который призвал британского премьера прекратить "играть во взаимные обвинения".

"Я не принимаю эту игру и обвинения, что переговоры провалились через Европейский Союз. В британском лагере должны понимать, что первородный грех лежит на островах, а не на континенте. В этом сценарии не будет победителей", - сказал он.

Как сообщалось, даже "относительно мягкий" Brexit без соглашения приведет к тому, что долг Великобритании достигнет самого высокого уровня с 1960-х годов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает настаивать на том, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, и заявил, что он "скорее умрет в канаве", чем потребует новой отсрочки.

В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.