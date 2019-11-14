Трамп пообіцяв у четвер опублікувати стенограму квітневої розмови із Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер він виконає свою обіцянку і оприлюднить стенограму квітневої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
Трамп розмовляв із Зеленським 21 квітня і привітав його з перемогою на виборах президента України, але деталі цієї розмови ніколи широко не повідомлялися.
Невідомо, чи вже тоді Трамп натякав на необхідність розслідування щодо його свого політичного суперника Джо Байдена, як це відбулося у розмові 25 липня.
Як відомо, Палата представників Конгресу США у середу розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.
У середу перед законодавцями виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.
У п’ятницю, 15 листопада, конгресмени заслухають експосла США в Україні Марі Йованович.
Очікується, що ще восьмеро осіб свідчитимуть наступного тижня.
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