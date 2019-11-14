Трамп пообіцяв у четвер опублікувати стенограму квітневої розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер він виконає свою обіцянку і оприлюднить стенограму квітневої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Трамп розмовляв із Зеленським 21 квітня і привітав його з перемогою на виборах президента України, але деталі цієї розмови ніколи широко не повідомлялися.

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Невідомо, чи вже тоді Трамп натякав на необхідність розслідування щодо його свого політичного суперника Джо Байдена, як це відбулося у розмові 25 липня.

Як відомо, Палата представників Конгресу США у середу розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

У середу перед законодавцями виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

У п’ятницю, 15 листопада, конгресмени заслухають експосла США в Україні Марі Йованович.

Очікується, що ще восьмеро осіб свідчитимуть наступного тижня.

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