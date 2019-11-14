Трамп пообещал в четверг опубликовать стенограмму апрельской беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг он выполнит свое обещание и обнародует стенограмму апрельского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Трамп разговаривал с Зеленским 21 апреля и поздравил его с победой на выборах президента, но детали этого разговора никогда широко не сообщались.

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Неизвестно, намекал ли уже тогда Трамп на необходимость расследования в отношении своего политического соперника Джо Байдена, как это произошло в разговоре 25 июля.

Как известно, Палата представителей Конгресса США в среду начала публичную фазу слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

В среду перед законодателями выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

В пятницу, 15 ноября, конгрессмены заслушают экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Ожидается, что еще восемь человек дадут показания на следующей неделе.

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