У Трампа заявили, що він не дивиться слухання щодо його імпічменту

Прессекретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що президент Трамп не дивиться сьогоднішнє ранкове відкрите слухання у справі його імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

"Він в Овальному кабінеті на зустрічах. Не дивиться. Він працює", - сказала Грішем. У своєму Twitter вона назвала слухання "не тільки нудним, а колосальною тратою часу та грошей платників податків".

У Трампа в середу запланована зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердгоном. У другій половині дня за розкладом він повинен провести пресконференцію.

Палата представників Конгресу США у середу розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

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У середу перед законодавцями виступають двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

У п’ятницю, 15 листопада, конгресмени заслухають експосла США в Україні Марі Йованович.

Очікується, що ще восьмеро осіб свідчитимуть наступного тижня.

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