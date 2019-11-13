У Конгресі почалися відкриті слухання у справі імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Представник демократів Адам Шифф, глава комітету з питань розвідки Палати представників, відкрив слухання у залі, вщент заповненій журналістами, конгресменами і представниками громадськості.

У середу перед законодавцями виступають двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

У прямому ефірі, який транслюватимуть американські телеканали, вони нададуть свідчення щодо того, чи здійснював президент США неправомірний тиск на українську владу з метою змусити розпочати розслідування проти свого головного політичного опонента Джо Байдена.

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Тейлор і Кент, які вже свідчили за зачиненими дверима, прибули в супроводі охорони та зайняли свої місця у залі.

У п’ятницю, 15 листопада, конгресмени заслухають експосла США в Україні Марі Йованович.

Очікується, що ще восьмеро осіб свідчитимуть наступного тижня.

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