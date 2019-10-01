Естонія: вплутаний у скандал з грошима РФ Danske закривається на тлі смерті ексголови

Данський банк Danske 1 жовтня підтвердив свій вихід з естонського ринку банківських послуг, хоча отримав від Фінансової інспекції припис припинити свою діяльність в Естонії ще в лютому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В рамках розпочатої процедури закриття філії цими днями будуть видалені і всі логотипи банку Danske з його головного офісу в центрі Таллінна.

"Початок процедури закриття філії - це наступний крок на шляху повного завершення діяльності Danske в Естонії", - прокоментувала Фінансова інспекція.

За повідомленням банку, кредитний портфель його корпоративних клієнтів переведений в литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб опікуватиметься LHV. За умовами угоди, повністю цей портфель з майже 11 тис. клієнтів перейде до LHV до кінця листопада.

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Фінансова інспекція раніше підкреслила, що Danske протягом декількох років порушував чинні в Естонії постанови щодо боротьби з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, в разі яких ризик відмивання грошей був високим.

Danske також вводив в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію і, тим самим, створюючи перешкоди для їх роботи.

Нагадаємо, у середу, 25 вересня, було виявлене тіло колишнього глави естонського відділення банку Danske Айвара Рехе.

Поліція і державна прокуратура Естонії заявили, що Рехе наклав на себе руки.

Рехе керував філією данського банку Danske з 2006 по 2015 рік - в той час, коли через нього пройшли близько 220 мільярдів доларів сумнівного походження з Росії і не тільки.

За даними данських ЗМІ, частина "брудних" коштів була пов’язана з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергєя Магнітського у 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Браудер, колишній роботодавець Магнітського.

У жовтні газета Financial Times писала, що тільки 2013 року Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро.

Рехе неодноразово допитували як свідка у справі про відмивання грошей з Росії та країн колишнього СРСР. Він стверджував, що не знав про сірі схеми, які ймовірно реалізовувало його відділення.