Спецслужбы РФ использовали Эстонию, чтобы финансировать операции за границей - министр

Российские спецслужбы использовали Эстонию для финансирования своих операций за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству Reuters заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

"Есть два вида денег, которые поступают из России. Один из них - это украденные деньги, которые хотят вывести из РФ", - сказал министр. Остальные деньги, по его словам, "очень тесно связаны" с российскими спецслужбами.

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Хельме, который возглавляет комитет, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил, что часть этих денег "была использована российскими службами безопасности для финансирования их деятельности за рубежом".

При этом Хельме не уточнил, о каких именно спецслужбах идет речь и не предоставил доказательств в подтверждение своих слов, отмечает агентство.

По словам Хельме, Эстония проводит расследование грязных денег, которые в последние годы проходили через страну, и делится информацией с властями США. Он добавил, что в расследовании фигурируют лица, находящиеся под санкциями США.

Напомним, в Эстонии закрылся датский банк Danske, который был замешан в скандал с отмыванием денег.

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Финансовая инспекция Эстонии заявила, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, позволяя осуществлять подозрительные операции клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.

Айвар Рехе, который руководил филиалом банка Danske в Эстонии с 2006 по 2015 год, покончил с собой. Он был во главе банка в то время, когда через него прошли около 220 млрд долларов сомнительного происхождения из России и не только.

По данным СМИ, часть "грязных" денег была связана с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергее Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Браудер, бывший работодатель Магнитского.