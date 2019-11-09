ЄС потребує орган по боротьбі  з відмиванням брудних коштів – заява 6 країн

Найбільші держави Європейського Союзу наполягають на створенні нового наглядового органу, який би взяв від держав нагляд за відмиванням грошей у фінансових компаніях.

Як повідомляє "Європейьска правда" із посиланням на Reuters, таку заяву підписали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, а також Латвія.

У спільній заяві говориться, що 28-ти країнам ЄС потрібен "центральний нагляд" для вирішення потоку брудних грошей у фінансовій системі блоку.

Цей крок відбувається після того, як європейські кредитори були закриті через відмивання грошей у Латвії, Мальті та на Кіпрі, тоді як топ-банки з Прибалтики та Північної Європи були залучені до ухильних транзакцій на суму мільярдів євро російських брудних грошей через естонське відділення Danske Bank, що сприймається як найстрашніший скандал з відмиванням грошей на континенті.

"Там, де існують великі фінансові інтереси, існує ризик впливу національних нагляду безпосередньо або опосередковано з боку наглядових установ або груп інтересів", - йдеться у повідомленні.

Шість країн заявили, що новий орган нагляду може стати новим органом стати частиною Європейського банківського органу, у випадку збільшення його повноважень.

Детальніше про цю ініціативу можна почитати у статті "ЄС завдає удару по "брудних грошах": де виграє Україна".