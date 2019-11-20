Посол ЄС похвалив Україну за "турборежим"

Посол ЄС в Україні Матті Маазікас схвально відгукнувся про так званий "турборежим" українського уряду та парламенту.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це дипломат сказав під час свого виступу на засіданні уряду, яке присвячене євроінтеграції.

"Ми досить добре навчилися працювати разом – навіть за умов турборежиму, коли надзвичайно швидко впроваджуються різноманітні зміни вашим парламентом та урядом", - зазначив дипломат ЄС.

Він визнав, що для ЄС і його посадовців чимало змін, ухвалених останнім часом, видавались блискавичними.

"Але ми даємо цьому раду. Ми високо оцінюємо те, як ви це робите", - сказав він.

"Ми знаємо, що деякі реформи є технічними, і це не лише зобов'язання за Угодою про асоціацію. Вони мають також провести до покращення бізнес-клімату, що посилить впевненість інвесторів", - резюмував посол.

Нагадаємо, раніше заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова заявила, що в Брюсселі розглядають "турборежим" нової влади не як джерело занепокоєння, а як привід для обережних компліментів.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд також позитивно оцінила "турборежим" роботи нової української влади і вважає, що слід бути готовим до неуникних помилок Києва на шляху реформ.