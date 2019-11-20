Посол ЕС похвалил Украину за "турборежим"
Посол ЕС в Украине Матти Маазикас одобрительно отозвался о так называемом "турборежиме" украинского правительства и парламента.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом дипломат сказал во время своего выступления на заседании правительства, посвященном евроинтеграции.
"Мы достаточно хорошо научились работать вместе - даже в условиях турборежима, когда чрезвычайно быстро внедряются различные изменения вашим парламентом и правительством", - отметил дипломат ЕС.
Он признал, что для ЕС и его должностных лиц немало изменений, принятых в последнее время, выглядели молниеносными.
"Но мы с этим справляемся. Мы высоко оцениваем то, как вы это делаете", - сказал он.
"Мы знаем, что некоторые реформы являются техническими, и это не только обязательства по Соглашению об ассоциации. Они должны также привести к улучшению бизнес-климата, укрепить уверенность инвесторов", - резюмировал посол.
Напомним, ранее заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова заявила, что в Брюсселе рассматривают "турборежим" новой власти не как источник беспокойства, а как повод для осторожных комплиментов.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также позитивно оценила "турборежим" работы новой украинской власти и считает, что следует быть готовым к неизбежным ошибкам Киева на пути реформ.