В ЄС вражені "турборежимом" нової влади, але застерігають від помилок

"Турборежим", взятий новою владою, у Брюсселі розглядають не як джерело занепокоєння, а радше привід для обережних компліментів.

Про це йдеться у статті "Євроінтеграція в "турборежимі": яке місце матимуть Європа й НАТО у роботі нового уряду".

"Ми вражені і дуже підтримуємо нову владу у її реформаторських зусиллях – навіть якщо швидкість такого прориву трохи зависока. Коли робити щось дуже швидко, то легко помилитися у своїх діях, але що поробиш, і Рим будували не без помилок", – заявила заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова.

Разом з тим вона застерегла уряд від сприйняття європейської інтеграції як чогось відірваного від процесу реформування країни.

"Я передала Дмитру Кулебі нашу ключову рекомендацію: не треба сприймати євроінтеграцію як самостійний процес. Виконання асоціації має бути інтегроване у загальний процес реформ", – пояснила вона.

Втім, як зазначається у статті, попри публічні компліменти ЄС та нова влада вже мали перші непорозуміння.

Нову владу, зокрема, обурило те, що Євросоюз вдався до публічної критики її ініціатив, не попередивши сам уряд про таку критику (як це сталося, зокрема, із проєктом закону про прокуратуру). Натомість ЄС не може зрозуміти, чому офіційний Київ, декларуючи свою проєвропейськість, у питаннях на кшталт закону про прокуратуру знищує напрацювання минулих років.