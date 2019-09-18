Президентка Естонії пояснила, чому помилки Зе-команди - це нормально
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд позитивно оцінила "турборежим" роботи нової української влади і вважає, що слід бути готовим до неуникних помилок Києва на шляху реформ.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
"Іноді ви маєте бути справді дуже швидкими, щоби запустити радикальні зміни. Більше того, якщо ви справді хочете радикально змінити корумповану систему, радикально перебудувати судову систему, побороти олігархів тощо – то маєте бути радикально швидкими", - сказала Кальюлайд, коментуючи украї швидкий законодавчий процес нового парламенту.
Вона зауважила, що підтримує швидкість реформування, та наголосила на неоюхідності невідворотності реформ. При швидкому процесі реформ, зазначила Кальюлайд, природніми будуть помилки.
"Я повторюся, але це важливо: у вас попереду "родео". І ви також робитимете помилки. Це просто неодмінно станеться – тому вам треба буде виправляти їх, коригувати "на льоту", - сказала Кальюлайд.
"Я, звісно, бажаю вам успіху, але не вийде так, щоби всі 100% ініціатив були успішними, бо часом неможливо побачити дорогу, поки ви не почнете йти, доки не дійдете до крутого повороту. До цього також треба бути готовими", - додала вона.
Детальніше читайте у інтерв’ю: "Президент Естонії: Зеленський обрав швидкі реформи? Тоді ваша влада точно робитиме помилки".