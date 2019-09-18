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Президентка Естонії пояснила, чому помилки Зе-команди - це нормально

Середа, 18 вересня 2019, 17:22

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд позитивно оцінила "турборежим" роботи нової української влади і вважає, що слід бути готовим до неуникних помилок Києва на шляху реформ.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Іноді ви маєте бути справді дуже швидкими, щоби запустити радикальні зміни. Більше того, якщо ви справді хочете радикально змінити корумповану систему, радикально перебудувати судову систему, побороти олігархів тощо – то маєте бути радикально швидкими", - сказала Кальюлайд, коментуючи украї швидкий законодавчий процес нового парламенту.

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Вона зауважила, що підтримує швидкість реформування, та наголосила на неоюхідності невідворотності реформ. При швидкому процесі реформ, зазначила Кальюлайд, природніми будуть помилки.

"Я повторюся, але це важливо: у вас попереду "родео". І ви також робитимете помилки. Це просто неодмінно станеться – тому вам треба буде виправляти їх, коригувати "на льоту", - сказала Кальюлайд.

"Я, звісно, бажаю вам успіху, але не вийде так, щоби всі 100% ініціатив були успішними, бо часом неможливо побачити дорогу, поки ви не почнете йти, доки не дійдете до крутого повороту. До цього також треба бути готовими", - додала вона.

Детальніше читайте у інтерв’ю: "Президент Естонії: Зеленський обрав швидкі реформи? Тоді ваша влада точно робитиме помилки".

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