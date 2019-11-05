Іспанія видала новий ордер на арешт соратниці Пучдемона, яка живе у Шотландії

Іспанія видала новий європейський ордер на арешт на Клару Понсаті, соратницю колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, яка проживає в Шотландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Понсаті є професором економіки, вона викладає в університеті Сент-Ендрюс. В Іспанії її звинувачують в підбурюванні до заколоту і зловживанні державними коштами під час перебування на посаді міністра освіти в каталонському уряді.

Читайте також Король Іспанії відвідав Каталонію на тлі протестів

Понсаті заперечує будь-які звинувачення і буде оскаржувати екстрадицію. Очікується, що вона постане перед судом у четвер.

У липні минулого року Іспанія відкликала попередній європейський ордер на арешт Понсаті, через чотири місяці після того, як вона була заарештована шотландсько.поліцією. Тоді вона стверджувала, що звинувачення проти неї були політично мотивовані.

Понсаті працювала директором Школи економіки та фінансів в університеті Сент-Ендрюс з січня 2016 року, а в липні 2017 року була призначена міністром освіти уряду Каталонії. Вона повернулася на роботу в Сент-Ендрюс минулого року.

Після відкриття кримінальних справ проти колишніх каталонських чиновників Понсаті поїхала в Бельгію, як і колишній глава уряду Пучдемон, а також ще троє міністрів.

Нагадаємо, понад 600 людей постраждали в заворушеннях в Каталонії з 14 жовтня, серед них близько 290 поліцейських та жандармів. Було затримано понад 110 сепаратистів, з яких лише 28 були залишені під вартою.

Лідер Каталонії Кім Торра заявляє, що масові протести не припиняться, поки іспанський уряд не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.

Протести почалися після вироку Верховного суду Іспанії, який 14 жовтня засудив дев'ять політиків-сепаратистів з Каталонії до 9-13 років ув'язнення. На суді їх звинувачували в організації незаконного референдуму про незалежність в регіоні 2017 року.