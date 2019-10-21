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Заворушення в Каталонії: під арештом 28 сепаратистів

Понеділок, 21 жовтня 2019, 09:35

У Каталонії сьома ніч протестів у зв'язку з ув’язненням каталонських лідерів пройшла здебільшого мирно, лише близько 2000 людей вийшли на вулиці Барселони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Після семи днів заворушень у Каталонії під час протестів було затримано 104 людини, 28 з яких були залишені під вартою, підрахувало іспанське Міністерство внутрішніх справ у неділю ввечері.

20 жовтня деякі вулиці в Барселоні були перекриті, а біля штаб-квартири поліції відбулась сидяча демонстрація, проте жодних повідомлень про серйозні інциденти не надходило.

Люди принесли з собою сміттєві пакети, які потім залишили біля входу в офісну будівлю. Зазначимо, у ході протестів було спалено понад 800 сміттєвих контейнерів.

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Щоправда, під час демонстрації ввечері постраждали двоє людей, хоча сутички протестуючих з поліцією були одиничними.

Також сепаратисти підпалили одну з барикад, але не напали на підрозділи поліції.

Неділя була найспокійнішим днем ​​у Каталонії від початку протестів.

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