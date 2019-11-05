Король Іспанії відвідав Каталонію на тлі протестів

Іспанський король Феліпе VI разом зі своєю родиною відвідав Каталонію, його зустріли широкими протестами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Іспанський монарх довгий час був об'єктом запеклої критики з боку сепаратистів. Його виступ два роки тому із закликом до єдності Іспанії після того, як поліція жорстоко розправилася з тими, хто намагався проголосувати на забороненому референдумі про незалежність, обурив багатьох і підігрів республіканські настрої.

Королівський візит у понеділок був першим з моменту ув'язнення дев'ятьох політиків і активістів, які очолювали рух 2017 року за відокремлення, що спричинило масштабні протести. В ході заворушень постраждали більше 500 осіб, приблизно половина з них - співробітники поліції.

Близько 2000 протестувальників, які розмахували іспанськими республіканськими прапорами і символами незалежності, били по кухонних каструлях і блокували доступ до місця проведення церемонії нагородження в Барселоні, у якій брав участь король.

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Оточені поліцією, протестувальники скандували "Геть!" і палили фотографії іспанського монарха.

Звертаючись до аудиторії заходу в Барселоні каталанською мовою, король Феліпе сказав: "У сьогоднішній реальності не може бути місця насильству, нетерпимості або зневаги до прав інших".