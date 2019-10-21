Глава Каталонії: протести не припиняться, поки Мадрид не піде на переговори

Лідер Каталонії заявляє, що масові протести, які переросли в запеклі сутички з поліцією у регіоні, не припиняться, поки іспанський уряд не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.

Як пише "Європейська правда", про це глава уряду Каталонії Кім Торра розповів у інтерв’ю Associated Press.

За його словами, "якщо ми не сядемо за стіл переговорів, це не зупиниться".

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Його заява пролунала у понеділок після тижня заворушень в Барселоні та інших північно-східних містах. Протести не вщухають через обурення вироками дев'ятьом лідерам сепаратистів.

Торра розкритикував в.о. прем'єр-міністра Педро Санчеса за те, що той відмовився від зустрічі з ним, коли Санчес прибув до Барселони відвідати поранених поліцейських.

Торра сказав, що Санчес не може управляти Іспанією, "не слухаючи голосу каталонців".

Читайте детальніше про події у Каталонії: "Бунтівна Барселона: як вирок проти сепаратистів занурив Каталонію у безлади та протести".