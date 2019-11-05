Испания выдала новый ордер на арест соратницы Пучдемона, живущей в Шотландии

Испания выдала новый европейский ордер на арест на Клару Понсати, соратницу бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, проживающую в Шотландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Понсати является профессором экономики, она преподает в университете Сент-Эндрюс. В Испании ее обвиняютв подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами в бытность министром образования в каталонском правительстве.

Понсати отрицает любые обвинения и будет оспаривать экстрадицию. Ожидается, что она предстанет перед судом в четверг.

В июле прошлого года Испания отозвала предыдущий европейский ордер на арест Понсати, через четыре месяца после того, как она была арестована шотландской полицией.

Тогда она утверждала, что обвинения против нее были политически мотивированы.

Понсати работала директором Школы экономики и финансов в университете Сент-Эндрюс с января 2016 года, а в июле 2017 года был назначен министром образования правительства Каталонии. Она вернулась на работу в Сент-Эндрюс в прошлом году.

После открытия уголовных дел против бывших каталонских чиновников Понсати уехала в Бельгию, как и бывший глава правительства Пучдемон, а также еще трое министров.

Напомним, более 600 человек пострадали в беспорядках в Каталонии с 14 октября, среди них около 290 полицейских и жандармов. Были задержаны более 110 сепаратистов, из которых лишь 28 были оставлены под стражей.

Лидер Каталонии Ким Торра заявляет, что массовые протесты не прекратятся, пока испанское правительство не согласится прислушаться к требованиям сепаратистов.

Протесты начались после приговора Верховного суда Испании, который 14 октября приговорил девять политиков из Каталонии к 9-13 годам заключения. На суде их обвиняли в организации незаконного референдума о независимости в регионе 2017 года.