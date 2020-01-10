Швеція про збиття літака ракетою: потрібне прозоре розслідування

Швеція вважає дуже серйозною інформацію про ймовірне збиття ракетою лайнера МАУ та наполягає на проведенні прозорого розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське видання Aftonbladet, про це заявив прем’єр країни Стефан Левен.

У четвер прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак МАУ збили ракетою земля-повітря, ймовірно, це сталося помилково. На борту українського літака перебувало 10 громадян Швеції.

Левен провів телефонну розмову з Трюдо, обговоривши озвучені канадським прем’єром дані.

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"Ми погодилися з тим, що ця інформація ще більше збільшує необхідність в оперативному, повному і прозорому розслідуванні. Ми також погодилися з тим, що постраждалі країни повинні мати можливість вносити свій національний досвід і забезпечувати повну прозорість розслідування", - заявив Левен виданню.

Він також додав, що погодився із Трюдо "підтримувати тісні і постійні контакти з іншими постраждалими країнами".

- Це дуже серйозна інформація, і вона свідчить про необхідність проведення прозорого і ретельного розслідування.

Глава МЗС Швеці Анн Лінде у п'ятницю вранці в студії національного мовника SVT також назвала оприлюднену Канадою інформацію "дуже серйозною".

"Це дуже серйозна інформація, і вона свідчить про необхідність проведення прозорого і ретельного розслідування, — зазначила міністр закордонних справ.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив про наявність певного об'єму інформації, яка дозволяє припустити, що український літак в Ірані був збитий ракетою.

Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

Тегеран також запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Президент України Володимир Зеленський закликав США, Канаду та Велику Британію надати докази, які стосуються катастрофи літака МАУ в Ірані.