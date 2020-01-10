Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою
Офіційний представник уряду Ірану назвав брехливими звинувачення про те, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий іранською ракетою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське державне агентство IRNA.
"Це брехня, і ніхто не візьме на себе відповідальність за велику брехню", - сказав Алі Рабей після того, як прем'єр Канади, а опісля і прем'єр Британії заявили, що дані розвідки вказують на збиття Boeing-737 МАУ іранською ракетою.
Він рекомендував уряду США стежити за результатами слідчого комітету, а не брехати і розробляти психологічні операції.
"Дуже шкода, що ця психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує її свідомо і несвідомо, додає гіркоти до почуттів сімей загиблих, і, поширюючи цю брехню, переслідує свою мету", - заявив представник іранського уряду.
Як відомо, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".
Нагадаємо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.
Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря.
Пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив про наявність певного обсягу інформації, яка дозволяє припустити, що український літак в Ірані був збитий ракетою.
Президент США Дональд Трамп сказав, що не вірить у версію технічної несправності літака МАУ.