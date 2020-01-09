Трюдо: є докази, що літак МАУ збили ракетою земля-повітря

Канада отримала достатні докази для того, щоби стверджувати, що Boeing авіакомпанії МАУ був збитий ракетою земля-повітря.

Про це заявив прем’єр Канади Джастін Трюдо на екстреній прес-конференції в четвер у Оттаві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"У нас є розвіддані з багатьох джерел, включаючи наших союзників і наші власні. Ці дані свідчать, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря", - наголосив він.

Трюдо не став уточнювати, хто саме причетний до цього та не надав деталей щодо наявних доказів, для не виключив, що збиття лайнера не було навмисною та цілеспрямованою дією тих, хто запустив ракету.

Джастін Трюдо наголосив, що ці дані додатково підкреслюють важливість повноцінного розслідування. "Канадці заслуговують на те, щоби мати відповіді... Родичі жертви потребують відповідей. Я потребую відповідей", - заявив він, додавши, що звернувся до іранської влади із відповідними запитами.

Він також підкреслив, що розуміє, наскільки серйозні звинувачення від нього прозвучали. "І я розумію, що ця новина стане додатковим шоком для родин, які вже скорблять після цієї невимовно важкої трагедії", - додав прем'єр.