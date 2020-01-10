Швеция о сбивании самолета ракетой: нужно прозрачное расследование

Швеция считает очень серьезной информацию о возможном сбивании ракетой лайнера МАУ и настаивает на проведении прозрачного расследования.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведское издание Aftonbladet, об этом заявил премьер страны Стефан Лёвен.

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой земля-воздух, вероятно, это произошло по ошибке. На борту украинского самолета находилось 10 граждан Швеции.

Левен провел телефонный разговор с Трюдо, обсудив озвученную канадским премьером информацию.

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"Мы согласились с тем, что эта информация еще больше увеличивает необходимость в оперативном, полном и прозрачном расследовании. Мы также согласились с тем, что пострадавшие страны должны иметь возможность вносить свой национальный опыт и обеспечивать полную прозрачность расследования", - заявил Левен изданию.

Он также добавил, что согласился с Трюдо "поддерживать тесные и постоянные контакты с другими пострадавшими странами".

Глава МИД Швец Анн Линде в пятницу утром в студии национального вещателя SVT также назвала обнародованную Канадой информацию "очень серьезной".

"Это очень серьезная информация, и она свидетельствует о необходимости проведения прозрачного и тщательного расследования", - отметила министр иностранных дел.

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Напомним, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, который позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Иран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь". Тегеран также пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".