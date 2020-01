Іран офіційно запросив Канаду та США до розслідування катастрофи лайнера МАУ

Іран запросив США, Україну та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням CNN, іранська авіаційна влада запросили фахівців Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) приєднатися до розслідування аварії українського літака. Як підкреслює телеканал, дозвіл американським слідчим брати участь у розслідуванні є важливим і дозволить компанії Boeing долучитися до слідства.

Крім того, для участі в розслідуванні Іран запросив Раду з безпеки на транспорті Канади (TSB). Згідно з пресрелізом канадського відомства, рада прийняла запрошення Ірану і готується до поїздки на місце аварії, де вона співпрацюватиме з іншими групами та організаціями, які вже прибули туди.

Також представник іранського МЗС повідомив у Twitter про запрошення до розслідування України і компанії Boeing як виробника судна.

Investigations on the cause of the Ukrainian plane crash have launched based on Int. standards & ICAO regulations; Ukraine and Boeing have been invited- as the owner & the manufacturer- to take part in it. We appreciate any country who can provide info to the Committee in charge. pic.twitter.com/62UQsdSf6R