Зеленський: Україна наполягає на повному визнанні провини Ірану, того, що є, недостатньо

Україна вітає заяви представників Ірану, які визнали, що авіалайнер МАУ був збитий військовими, однак наполягає, що не почула цілковитого визнання провини.

Про це заявив у суботу вранці президент Володимир Зеленський.

"Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини", - заявив він, наголосивши, що ранок суботи "приніс правду" в історії зі збиттям літака.

У заяві Зеленського не розкривається, про що саме йдеться у терміні "цілковите визнання вини". Однак примітно, що український президент не став повторювати версію Ірану про те, що літак був збитий ненавмисне. Також раніше Іран пояснював, що, мовляв, непрямою причиною помилки з боку бійців іранської ППО була військова активність США в регіоні.

Зеленський у свій заяві також наголосив на необхідності завершення розслідування та виплати компенсацій.

"Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах. Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості", йдеться у заяві.

Як повідомлялося, в суботу вранці Іран офіційно визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ.

Президент Рухані також виступив із заявою про те, що країна "глибоко шкодує про цю трагічну помилку", та окремо пообіцяв переслідувати військових, які запустили ракету.

Про важливість того, що Україна не підтримала заяву, "неумисні" дії іранських військових, читайте в статті Від Ірану до Росії. 10 нападів військових на літаки - шанси на покарання й компенсацію.