Зеленский настаивает на полном признании вины Ирана: того, что есть, недостаточно

Украина приветствует заявления представителей Ирана, которые признали, что авиалайнер МАУ был сбит военными, однако настаивает, что не услышала полного признания вины.

Об этом заявил в субботу утром президент Владимир Зеленский.

"Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том что был сбит украинский самолет. Но мы настаиваем на полном признании вины", - заявил он, подчеркнув, что утро субботы "принесло правду" в истории про сбитый самолет.

В заявлении Зеленского не раскрывается, о чем идет речь в термине "полное признание вины". Однако примечательно, что украинский президент не стал повторять версию Ирана о том, что самолет был сбит неумышленно. Также ранее Иран объяснял, что, якобы, косвенной причиной ошибки бойцов иранской ПВО была военная активность США в регионе.

Зеленский в своем заявлении также отметил необходимость завершения расследования и выплаты компенсаций.

"Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости ", говорится в заявлении.

Как сообщалось, в субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Рухани также выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке", и отдельно пообещал преследовать военных, которые запустили ракету.

О важности того, что Украина не поддержала заявление о "непреднамеренных" действиях иранских военных, читайте в статье От Ирана до России. 10 нападений военных на самолеты - шансы на наказания и компенсацию.