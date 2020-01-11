Іран обіцяє переслідувати військових, які збили літак МАУ

Президент Ірану Хасан Рухані стверджує, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідуватися.

Про це він заявив у екстреній заяві після того як Іран визнав, що збив український лайнер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Попри те, що у перші дні після трагедії Іран не визнавав свою провину і намагався її приховати, Рухані наполягає, що зараз має бути проведене розслідування із покаранням конкретних винуватців.

"Подібний інцидент – це не те, що можна легко пропустити. Потрібне подальше розслідування", - заявив він.

За словами Рухані, тепер потрібно "ідентифікувати причини та витоки цієї трагедії та піддати (кримінальному) переслідуванню тих людей, хто здійснив цю непростиму помилку".

Окремим завданням він визначив запровадження таких змін у роботі ППО Ірану, як би гарантували не повторення подібної трагедії у майбутньому.

Як повідомлялося, в суботу вранці Іран офіційно визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ.

Президент Рухані також виступив із заявою про те, що країна "глибоко шкодує про цю трагічну помилку".