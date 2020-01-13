Франція, Німеччина і Британія закликали Іран до повного виконання ядерної угоди

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії закликали Іран повністю дотримуватися ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву Макрон, Меркель і Джонсон випустили у неділю. Вона опублікована на сайті британського уряду.

"Ми висловили глибоку стурбованість діями Ірану, які порушували його зобов'язання з липня 2019 року. Ці дії повинні бути зупинені", - йдеться в заяві лідерів трьох європейських країн, які є підписантами угоди.

Нагадаємо, після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані на початку цього місяця Тегеран заявив, що він ще більше скоротить свої зобов'язання за ядерною угодою, також відомої як JCPoA.

Відтоді напруженість у відносинах між Тегераном і Заходом ще більше загострилася в результаті запуску Іраном ракет по іракських авіабазах з військовими США, а також – збиття українського літака, яке, за словами Ірану, було випадковим.

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У заяві лідери вчергове висловили жаль, що президент Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди. У ній також сказано, що недавні події пролили світло на дестабілізуючу роль Ірану в регіоні. Водночас лідери закликали до деескалації в зв'язку зі зростанням насильства.

"Сьогодні наша ідея чітка: ми залишаємося прихильними JCPoA і зберігаємо її (угоду); ми закликаємо Іран скасувати всі заходи, несумісні з угодою, і повернутися до її повного дотримання; ми закликаємо Іран утримуватися від подальших насильницьких дій або розповсюдження; і ми, як і раніше, готові взаємодіяти з Іраном щодо цього порядку денного, щоб зберегти стабільність в регіоні", - сказано в заяві.