Франция, Германия и Британия призвали Иран к полному выполнению ядерной сделки

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран полностью соблюдать ядерную сделку, заключенную в 2015 году.

Как сообщает "Европейская правда", совместное заявление Макрон, Меркель и Джонсон выпустили в воскресенье. Оно опубликовано на сайте британского правительства.

"Мы выразили глубокую обеспокоенность действиями Ирана, которые нарушали его обязательства с июля 2019 года. Эти действия должны быть остановлены", - говорится в заявлении лидеров трех европейских стран, которые являются подписавшими соглашения.

Напомним, после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале этого месяца Тегеран заявил, что он еще больше сократит свои обязательства по ядерной сделке, также известной как JCPoA.

С тех пор напряженность в отношениях между Тегераном и Западом еще более обострилась в результате запуска Ираном ракет по иракским авиабазам с военными США, а также - сбивания украинского самолета, которое, по словам Ирана, было случайным.

В заявлении лидеры в очередной раз выразили сожаление, что президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки. В нем также сказано, что недавние события пролили свет на дестабилизирующую роль Ирана в регионе. В то же время лидеры призвали к деэскалации в связи с ростом насилия.

"Сегодня наша идея ясна: мы остаемся приверженными JCPoA и сохраняем его (соглашение); мы призываем Иран отменить все мероприятия, несовместимые с соглашением, и вернуться к его полному соблюдению; мы призываем Иран воздерживаться от дальнейших насильственных действий или распространения, и мы, как и прежде, готовы взаимодействовать с Ираном в отношении этой повестки дня, чтобы сохранить стабильность в регионе", - говорится в заявлении.