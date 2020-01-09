Британія розглядає майбутнє ядерної угоди з Іраном через "гостре" недотримання

Велика Британія розглядає майбутнє ядерної угоди з Іраном 2015 року через "гостре" недотримання з боку Тегерану.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що Велика Британія не відмовляється від Угоди про СВПД (Спільний всеосяжний план дій) після того, як з неї вийшли США, та в міру зростання напруженості в регіоні.

Але дипломати кажуть, що європейські держави, які досі підтримують цю угоду, найімовірніше, зроблять свою позицію жорсткішою.

5 січня, після вбивства Сполученими Штатами іранського військового командувача, Іран заявив, що зняв з себе ще частину зобов'язань щодо угоди. Згодом у Тегерані пояснили, що про остаточний вихід не йдеться.

"Ми, очевидно, були прихильними до СВПД, але ми дійшли до точки, коли недотримання стало настільки гострим в останніх кроках, зроблених Іраном, що, очевидно, ми будемо дуже пильно спостерігати за тим, що відбуватиметься далі", - сказав Рааб.

"Ми хочемо, щоб Іран повернувся до повного дотримання", - додав він.