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Франція: Іран за рік-два може отримати ядерну зброю

П'ятниця, 10 січня 2020, 10:56

Іран може отримати ядерну зброю протягом одного-двох років, якщо країна продовжить порушувати ядерну угоду 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

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"Якщо вони продовжать відходити від Віденської угоди, то так, протягом досить короткого періоду часу, від одного до двох років, вони можуть мати доступ до ядерної зброї, що не є варіантом", - сказав Ле Дріан в ефірі радіо RTL.

Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену нараду в п'ятницю, щоб обговорити шляхи зниження конфронтації між США та Іраном.

5 січня, після вбивства Сполученими Штатами іранського військового командувача Касема Сулеймані, Іран заявив, що зняв з себе ще частину зобов'язань щодо угоди. Згодом у Тегерані пояснили, що про остаточний вихід не йдеться.

Велика Британія заявила, що не відмовляється від ядерної угоди після того, як з неї вийшли США. Але дипломати кажуть, що європейські держави, які досі підтримують цю угоду, найімовірніше, зроблять свою позицію жорсткішою.

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Іран Франція
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