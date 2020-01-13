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МЗС Британії викликало посла Ірану після затримання свого дипломата

Понеділок, 13 січня 2020, 14:04

Велика Британія викликала посла Ірану в країні, щоби висловити йому рішучий протест проти короткого затримання лондонського посланника в Тегерані в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у понеділок розповів прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

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"Це було неприпустимим порушенням Віденської конвенції, і його необхідно розслідувати", - заявив представник британського прем’єра в понеділок.

"Ми прагнемо отримати від іранського уряду цілковите запевнення в тому, що це ніколи не повториться", - додав він.

Як повідомлялося, посол Британії в Ірані Роб Макейр був затриманий під час протестів у Тегерані після того, як країна визнала, що "ненавмисно" збила український пасажирський літак. Його звинуватили у підбурюванні протестів.

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Посол заперечив свою безпосередню участь у протестах, заявивши, що ходив на акцію, анонсовану як вшанування жертв катастрофи рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб назвав арешт посла "кричущим порушенням міжнародних норм".

ЄС висловив занепокоєння з приводу затримання посла.

По обіді в неділю МЗС Ірану викликало до себе британського посла, заявивши йому, що участь посла у незаконних зібраннях суперечить його обов’язкам як представника своєї країни і положенням Віденської конвенції.

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Іран Велика Британія
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