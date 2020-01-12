МЗС Ірану викликало посла Британії після затримання на акції протесту

До МЗС Ірану викликали посла Британії в Тегерані Роберта Макейра, тимчасово затриманого напередодні нібито за участь у протестах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Як зазначається, посла викликали через "незвичну поведінку і відвідини незаконного зібрання".

Під час зустрічі в МЗС британському послу заявили, що участь послів у незаконних зібраннях суперечить його обов’язкам як представника свої країни і положенням Віденської конвенції.

Також в Ірані повідомили, що затримали посла як пересічного учасника незаконного протесту і відразу відпустили, коли стало відомо про його дипломатичний імунітет.

"Його затримали як звичайного учасника незаконного протесту. Коли поліція повідомила мене про затримання чоловіка, який стверджує, що є британським послом, ясказав, що це неможливо. Але під час розмови я впізнав його. Його відпустили через 15 хвилин" - сказав заступник глави МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі.

Як повідомлялося, посол Британії в Ірані Роб Макейр був заарештований під час протестів у Тегерані після того, як країна визнала, що "ненавмисно" збила український пасажирський літак. Його звинуватили у підбурюванні протестів, хоча дипломат, якого невдовзі відпустили, заперечив свою участь у них.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб назвав арешт посла "кричущим порушенням міжнародних норм".

ЄС висловив занепокоєність з приводу затримання посла.