МИД Британии вызвал посла Ирана после задержания своего дипломата
Великобритания вызвала посла Ирана в стране, чтобы выразить ему решительный протест против непродолжительного задержания лондонского посла в Тегеране в субботу.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона.
"Это было недопустимым нарушением Венской конвенции, и его необходимо расследовать", - заявил представитель британского премьера в понедельник.
"Мы хотим получить от иранского правительства полное заверение в том, что это никогда не повторится", - добавил он.
Как сообщалось, посол Великобритании в Иране Роб Макейр был задержан во время протестов в Тегеране после того, как страна признала, что "непредумышленно" сбила украинский пассажирский самолет. Его обвинили в подстрекательстве к протестам.
Посол опроверг свое непосредственное участие в протестах, заявив, что ходил на акцию, анонсированную как мероприятие в память о жертвах катастрофы рейса PS752.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал арест посла "вопиющим нарушением международных норм".
ЕС выразил озабоченность по поводу задержания посла.
После обеда в воскресенье МИД Ирана вызвал к себе британского посла, заявив ему, что участие посла в незаконных собраниях противоречит его обязанностям как представителя своей страны и положениям Венской конвенции.