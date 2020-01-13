МИД Британии вызвал посла Ирана после задержания своего дипломата

Великобритания вызвала посла Ирана в стране, чтобы выразить ему решительный протест против непродолжительного задержания лондонского посла в Тегеране в субботу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона.

Читайте также МИД Ирана вызвал посла Британии после задержания на акции протеста

"Это было недопустимым нарушением Венской конвенции, и его необходимо расследовать", - заявил представитель британского премьера в понедельник.

"Мы хотим получить от иранского правительства полное заверение в том, что это никогда не повторится", - добавил он.

Как сообщалось, посол Великобритании в Иране Роб Макейр был задержан во время протестов в Тегеране после того, как страна признала, что "непредумышленно" сбила украинский пассажирский самолет. Его обвинили в подстрекательстве к протестам.

Читайте также ЕС встревожен из-за задержания британского посла в Тегеране

Посол опроверг свое непосредственное участие в протестах, заявив, что ходил на акцию, анонсированную как мероприятие в память о жертвах катастрофы рейса PS752.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал арест посла "вопиющим нарушением международных норм".

ЕС выразил озабоченность по поводу задержания посла.

После обеда в воскресенье МИД Ирана вызвал к себе британского посла, заявив ему, что участие посла в незаконных собраниях противоречит его обязанностям как представителя своей страны и положениям Венской конвенции.