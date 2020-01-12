ЄС стривожений через затримання британського посла в Тегерані

В Європейському союзі висловили занепокоєння через затримання британського посла в Ірані Роба Макейра під час протестів у Тегерані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

"Дуже стурбовані тимчасовим затриманням посла Британії в Ірані. Повне дотримання Віденської конвенції є обов'язковою умовою. ЄС закликає до деескалації і створення простору для дипломатії" - написав він.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

Як повідомлялося, посол Британії в Ірані Роб Макейр був заарештований під час протестів у Тегерані після того, як країна визнала, що "ненавмисно" збила український пасажирський літак. Його звинуватили у підбурюванні протестів, хоча дипломат, якого невдовзі відпустили, заперечив свою участь у них.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб назвав арешт посла "кричущим порушенням міжнародних норм".