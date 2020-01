ЄС стривожений через затримання британського посла в Тегерані

В Європейському союзі висловили занепокоєння через затримання британського посла в Ірані Роба Макейра під час протестів у Тегерані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

"Дуже стурбовані тимчасовим затриманням посла Британії в Ірані. Повне дотримання Віденської конвенції є обов'язковою умовою. ЄС закликає до деескалації і створення простору для дипломатії" - написав він.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.