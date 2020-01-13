Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном після того, як був збитий літак "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник Єврокомісії Стефан де Кірсмекер на брифінгу в Брюсселі.

"На тлі останніх заяв Ірану про те, що його збройні сили випадково збили український пасажирський літак незабаром після зльоту з Тегерана, рекомендації в нинішніх безпекових умовах полягають у тому, щоб уникати прольоту над Іраном на всіх висотах до подальшого повідомлення, в якості запобіжного заходу", - сказав він.

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"Нова оцінка ситуації буде зроблена пізніше цього тижня", - додав де Кірсмекер.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.