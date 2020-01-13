Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном после того, как был сбит самолет "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кирсмекер на брифинге в Брюсселе.

"На фоне недавних заявлений Ирана о том, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет вскоре после взлета из Тегерана, рекомендации в нынешних условиях заключаются в том, чтобы избегать пролета над Ираном на всех высотах до дальнейшего уведомления, в качестве меры предосторожности", - сказал он.

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"Новая оценка ситуации будет сделана позже на этой неделе", - добавил де Кирсмекер.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.