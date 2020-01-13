В Украину на днях прибудет высокопоставленный иранский следователь

Представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на аппарат СНБО Украины.

Секретарь СНБО Украины отметил, что часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил Данилов, который 13 января провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Представитель следственной группы Ирана определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета, который сбили на прошлой неделе под Тегераном, заявил Данилов, пишет Reuters.

По его словам, Иран должен окончательно сказать, где будут расшифровывать черные ящики.

После нескольких дней отрицания вины Иран в субботу признал, что в среду ошибочно сбил самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Данилов также дал объяснение одному из ранних источников путаницы относительно инцидента - заявлению посольства Украины в Иране в день катастрофы, которое сначала указало на неисправность двигателя как причину.

Он сказал, что это заявление, которое было удалено позже в среду и заменено другим (о том, что причина падения неизвестна), было сделано с целью получить доступ к месту аварии.

"Если бы мы сразу сказали, что они его сбили, я не уверен, что они вообще подпустили бы нас к обломкам и дали сделать то, что мы делали", - сказал он.