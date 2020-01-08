Посольство виключило теракт як причину катастрофи в Ірані, але потім видалило новину

За попередньою інформацією, літак української авіакомпанії МАУ розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна через технічні причини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у посольстві України в Ірані. Посольство наголосило, що наразі версія теракту виключається.

Оновлено: станом на 10:29 посольство вилучило повідомлення про попередню причину аварії зі свого сайту. Водночас, як заявив на брифінгу в середу начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, у МЗС немає наразі версій катастрофи. Також у МЗС немає версії про помилкове збиття літака іранською ракетою.

При цьому однією з можливих версій він назвав проблему несправності двигуна літака. "Але, знову ж таки, причина може бути зовсім іншого характеру", - цитує Коваленка агентство УНІАН.

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За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб, зазначили у посольстві.

"Наразі з’ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту, та наявність серед пасажирів громадян України", - йшлося у повідомленні посольства.

Посольство займається з’ясуванням обставин катастрофи та формальностями, пов’язаними з цим. Посол України в Ірані перебуває на місці аварії.

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Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

Як повідомив спікер аеропорту Імама Хомейні, на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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