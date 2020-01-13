США наложили санкции на молдавского олигарха Плахотнюка

Соединенные Штаты ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда".

"Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство права и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично вношу его в список", - отметил он.

"США стоит рядом с Молдовой в борьбе с коррупцией", - добавил он.

Кроме Плахотнюка, запрет на выдачу въездной визы вводят в отношении его жены Оксаны Килдеску, сына Тимофея Плахотнюка и несовершеннолетнего ребенка (очевидно, сына Иннокентия), говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Сегодняшнее действие посылает сильный сигнал, что США не терпят коррупции и стоят рядом с молдаванами в борьбе против нее. Департамент продолжит использовать эти полномочия для содействия ответственности коррупционеров в регионе и во всем мире", - отметили у Помпео.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны в июне после обострения политического кризиса, который завершился сменой власти.

В октябре Молдова объявила Плахотнюка в международный розыск, а суд в Кишиневе выдал мандат на предварительный арест на 30 суток бывшего лидера Демократической партии.

Подробнее о кризисе в Молдове читайте в статье: "Конец двоевластия в Молдове: кто заставил уйти в отставку правительство всесильного олигарха".