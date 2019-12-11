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У Молдові заявили, що олігарх-втікач Плахотнюк просить притулку в Україні

Середа, 11 грудня 2019, 09:48

Колишній лідер Демократичної партії Молдови, олігарх-втікач Володимир Плахотнюк подав клопотання про надання політичного притулку не лише в США, а й в Україні. 

Про це заявив мер молдовського міста Бєльці, лідер проросійської "Нашої партії" Ренато Усатий, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

"Я запитав декого з українських служб, у чому сенс Владу Плахотнюку отримати політичний притулок в Україні. Він пояснив мені, що той перебуває в міжнародному розшуку за кількома відкритими справами в Російській Федерації, і Україна є державою, яка нікого не видає Росії", - сказав Усатий.

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Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що олігарха поселили в США.

В середині червня 2019 року стало відомо, що Плахотнюк виїхав з Молдови відразу після того, як уряд Демпартії, яку він раніше очолював, оголосив про відставку.

За даними "Української правди", 15 червня Плахотнюк полетів у Лондон з Києва.

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