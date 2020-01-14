Іран створить спецсуд для розслідування катастрофи літака МАУ

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що в рамках судової системи буде створений спеціальний суд для розслідування причин катастрофи українського літака під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

"З того моменту, як я дізнався, що це не була звичайна авіакатастрофа, я доклав багато зусиль, щоб скоротити розслідування і точно дізнатися, як літак збили" - сказав Рухані.

"Судова система повинна мати спеціальний суд з верховним суддею і десятками експертів. Це не звичайний випадок, увага всього світу буде прикута до цього суду" - наголосив президент Ірану.

Рухані пообіцяв сім'ям загиблих в Ірані та інших країнах слідкувати за цим питанням, вказавши на свої телефонні переговори з лідерами країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані.

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Разом з тим президент Ірану не зміг стриматись від звинувачень на адресу США.

"Винен не тільки той, хто натиснув на кнопку. Є й інші. Наші люди знають, що це була помилка. Але які обставини привели до такої помилки? Корінь усіх печалей знаходиться в Америці" - заявив Рухані.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.