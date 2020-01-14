Іран здійснив арешти у справі збитого літака МАУ

Іран заявив про арешт кількох людей за їхню роль у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Про арешт повідомив речник Верховного суду Голамхоссейн Есмаїлі, проте він не назвав ані кількість заарештованих, ані сферу їх відповідальності.

"Було проведено обширне розслідування, і деякі особи заарештовані", - цитують його іранські ЗМІ.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.