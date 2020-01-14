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Иран создаст спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ

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Иран создаст спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ

Вторник, 14 января 2020, 10:33

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что в рамках судебной системы будет создан специальный суд для расследования причин катастрофы украинского самолета под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"С того момента, как я узнал, что не была обычная авиакатастрофа, я приложил много усилий, чтобы сократить расследование и точно узнать, как самолет сбили" - сказал Рухани.

"Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, внимание всего мира будет приковано к этому суду", - подчеркнул президент Ирана.

Рухані пообещал семьям погибших в Иране и других странах следить за этим вопросом, указав на свои телефонные переговоры с лидерами стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Вместе с тем президент Ирана не смог сдержаться от обвинений в адрес США.

"Виноват не только тот, кто нажал на кнопку. Есть и другие. Наши люди знают, что это была ошибка. Но какие обстоятельства привели к такой ошибке? Корень всех печалей находится в Америке" - заявил Рухани.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января после дней отримцания иранские военные официально признали, что "случайно" сбили украинский пассажирский самолет.

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