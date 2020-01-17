Иран передаст Украине черные ящики, но позже – Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу с трибуны Верховной рады в рамках часа правительства.

"Вчера поздно вечером я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине", - сообщил Пристайко.

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"В принципе это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию. Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

Также Пристайко сообщил, что на следующей неделе в Украину прибудет специальный представитель правительства Ирана.