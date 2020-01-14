Іран відправить чорні скриньки зі збитого літака МАУ у Францію

Іран вирішив відправити бортові самописці зі збитого під Тегераном минулого тижня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у Францію.

Про це заявив представник судової влади Ірану Голамхусейн Ісмаілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ILNA.

"Чорні скриньки також будуть відправлені у Францію для з’ясування усіх аспектів катастрофи", - сказав він.

Раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у підготовці розшифровки бортових самописців. При цьому зазначалося, що сама розшифровка буде вестися на території України.

Повідомлялося, що представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи літака МАУ найближчими днями прибуде до України, щоб визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака.

Після кількох днів заперечення вини Іран у суботу визнав, що у середу помилково збив літак, внаслідок чого загинули всі 176 осіб на борту.